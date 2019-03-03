الكاف يكشف عن حكم مباراة الزمالك وجور ماهيا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام "غاني" لإدارة مباراة الزمالك أمام جور ماهيا الكيني والمقرر لها في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأسند الكاف المباراة للحكم الغاني دانيال نيل لارييا، ويعاونه كل من النيجيري أبل بابا ، والتشادي عيسى يايا.

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وكان الحكم الغاني قد أدار مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الجولة الثانية لدور المجموعات والتي انتهت بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأبيض مع جورماهيا يوم 10 مارس الجاري على ملعب برج العرب في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الزمالك خسر من الفريق الكيني على ملعبه في الجولة الأولى برباعية مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع بتروأتليتكو في تمام السادسة مساء اليوم الأحد في أنجولا.