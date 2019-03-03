الزمالك يقرر رفع الإيقاف عن كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أخطرت إدارة الكرة بنادي الزمالك السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، برفع الإيقاف عن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق.

وكان مجلس الإدارة قرر إيقاف اللاعب في مباراتي مصر المقاصة في كأس مصر التي تم تأجيلها، وبترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها مساء اليوم الأحد بالجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية.

واكتفى الزمالك بعودة كهربا إلى قائمة الفريق في المباريات المقبلة بعد العودة من أنجولا، عقب اعتذار اللاعب عن واقعة بصقه على الجماهير في ملعب برج العرب بمباراة بترو أتلتيكو التي انتهت بالتعادل (1-1).

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وكان اللاعب أوضح لإدارة الزمالك أن هناك مجموعة معينة كانت تهاجم الفريق الأبيض وتعرض للسباب، وطالبته إدارة النادي بضرورة التحكم في انفعالاته وعدم تكرار تلك الواقعة مجددًا.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على الاكتفاء بالعقوبة المالية التي وقعت على كهربا بجانب غيابه عن مباراة بترو أتلتيكو الليلة، مع تعهد اللاعب بالالتزام في الفترة المقبلة.

وسيكون كهربا متاحا للجهاز الفني في المباراة المقبلة أمام جورماهيا الكيني بالجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، وفقًا للرؤية الفنية لجروس في المباراة المقرر لها يوم 10 مارس الجاري.

جدير بالذكر أن كهربا (24 عاما) هو أكثر لاعبي الزمالك مساهمة في الأهداف خلال الموسم الجاري (2018-19) في جميع المسابقات برصيد 19 هدفًا، حيث سجل 10 أهداف وصنع تسعة آخرين.