الأهلي لمصراوي: لون القميص "البديل والثالث" مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أمير توفيق، مدير تسويق النادي الأهلي، أن القميص البديل للفريق الموسم المقبل، لن يكون باللون الأزرق، كما اعتادت الجماهير في السنوات الأخيرة.

وكان "الخليج 365" قد كشف في وقت سابق عن سفر أمير توفيق، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، للإمارات من أجل الوقوف على كل الترتيبات الخاصة لزي الفريق الموسم الجديد.

وقال أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365" "لن يكون هناك قميص باللون الأزرق الموسم المقبل، تم الاستقرار على لون القميص البديل والقميص الثالث، الأمر بمثابة مفاجأة للجماهير".

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وواصل "تم الاتفاق على التصميم الخاص بالفريق للموسم الجديد وكل الأمور المتعلقة بالزي وما سيتم طرحه للجماهير في الاسواق عن طريق شركة أمبرو التي حصلت على حقوق ملابس الفريق السنوات المقبلة".

واختتم "من المقرر أن تصل خلال الساعات المقبلة أطقم التدريب الخاصة بالفريق من شركة أمبرو".

الجدير بالذكر، أن ملابس تدريب الأهلي في الفترة الأخيرة كانت تخص الشركة القديمة "سبورتا" والتي سبق وانهت استثمارتها في مصر وفسخت التعاقد مع الأهلي من طرف واحد.