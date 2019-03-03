انت الان تتابع أرقام قياسية يتطلع ليفربول لتحطيمها اليوم في الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحمل مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم أهمية كبيرة للريدز لتحقيق الانتصار واستعادة صدارة الدوري، إلى جانب تحطيم العديد من الأرقام القياسية أمام جاره اللدود

يبحث ليفربول عن تحقيق رقم قياسي جديد اليوم الأحد، عندما يرحل لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث يستهدف رجال يورجين كلوب تفادي الهزيمة، ومد سلسلة عدم تعرضهم لأي خسارة أمام التوفيز على ملعب جوديسون بارك إلى 8 مباريات متتالية، وتحطيم الرقم القياسي السابق بسبع مباريات متتالية والذي تحقق في الفترة ما بين عامي 1913 و1922، وذلك بعدما عادل الليفر ذلك الرقم القياسي الموسم الماضي، بالتعادل سلبيًا بدون أهداف، وتعد مواجهة اليوم رقم 100 في الدوري على ملعب جوديسون بارك، ورقم 200 في ديربي الميرسيسايد طوال تاريخ الدوري.

وتواجه الفريقان في 222 مباراة سابقة في جميع المسابقات، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 93 مباراة وتعادل في 73 لقاء وتعرض للهزيمة في 66 مواجهة. وحقق ليفربول الفوز في الديربي على ملعب جوديسون بارك 40 مرة من قبل في جميع المسابقات، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها إيفرتون أيضًا في 113 مواجهة سابقة بينهما

وتواجه الفريقان في 222 مباراة سابقة في جميع المسابقات، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 93 مباراة وتعادل في 73 لقاء وتعرض للهزيمة في 66 مواجهة.

وحقق ليفربول الفوز في الديربي على ملعب جوديسون بارك 40 مرة من قبل في جميع المسابقات، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها إيفرتون أيضًا في 113 مواجهة سابقة بينهما على هذا الملعب.

ولم يخسر ليفربول أمام إيفرتون سوى 3 مرات فقط في آخر 38 مواجهة جمعته بإيفرتون في الدوري الإنجليزي سواء على ملعبه الأنفيلد أو خارجه.

ويبتعد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بهدف واحد من تسجيل هدفه رقم 50 مع ليفربول في البريميرليج، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى هذا العدد من الأهداف.

ويخوض صلاح اليوم مباراته رقم 65 في الدوري مع ليفربول، ويحمل المهاجم الإسباني فرناندو توريس الرقم القياسي الحالي بوصوله إلى 50 هدفًا في 72 مباراة.

أما الرقم القياسي لأسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، فيحمله المهاجم الإنجليزي المعتزل ألان شيرر بتحقيقه في 66 مباراة رفقة بلاكبيرن في عام 1994.

ويحتل المركز الثاني في القائمة المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي في 68 مباراة مع مانشستر يونايتد عام 2003، ومن ثم يوجد توريس، وفي المرتبة الرابعة سيرجيو أجويرو في 81 مباراة مع مانشستر سيتي عام 2014، ومن بعده كارلوس تيفيز مع مانشستر سيتي أيضًا بعد 82 مباراة في عام 2012.

وبدوره يستعد السنغالي ساديو ماني لخوض مباراته رقم 150 في الدوري الإنجليزي اليوم، ويبتعد بهدفين عن تسجيل هدفه رقم 50 مع الريدز في جميع المسابقات، وسجل ماني في كل مباريات ليفربول الست الأخيرة في الدوري عدا مباراة واحدة فقط، مسجلًا 6 أهداف في تلك الفترة.

وسجل مهاجم ليفربول دانيل ستوريدج 7 أهداف من قبل طوال مسيرته في شباك إيفرتون، من بينها 4 أهداف بقميص الليفر، كأكثر لاعبي الريدز الحاليين تسجيلًا للأهداف في شباك التوفيز، ومن بعده يأتي ديفوك أوريجي برصيد 3 أهداف.

وسجل أوريجي هدف انتصار ليفربول في مباراة الدور الأول على ملعب الأنفيلد في الدقيقة 96، في المواجهة التي انتهت بنتيجة 1-0، وكانت تلك المرة الخامسة التي يسجل فيها الليفر هدف الانتصار على إيفرتون في الوقت بدل الضائع في عصر البريميرليج، كأكثر فريق يسجل في شباكه الريدز هدف الحسم في ذلك التوقيت.

وبدوره لم يخسر المدرب الألماني لفريق ليفربول يورجين كلوب في 7 ديربيات أمام إيفرتون في جميع المسابقات، منذ أن تولى القيادة الفنية للريدز.

وكانت البداية يوم 20 إبريل عام 2016، وحينها فاز ليفربول في الدوري على ملعب الأنفيلد برباعية نظيفة، ومن ثم فاز الليفر خارج ميدانه بهدف نظيف يوم 19 ديسمبر من نفس العام في الدوري أيضًا.

وتغلب ليفربول على إيفرتون بنتيجة 3-1 يوم 1 إبريل من عام 2017 في الدوري، قبل أن يتعادلا يوم 10 ديسمبر من عام 2017 بهدف لكل فريق في الدوري أيضًا.

وتفوق الليفر على إيفرتون بنتيجة 2-1 يوم 5 يناير من عام 2018 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يتعادلا سلبيًا على ملعب جوديسون بارك الموسم الماضي.

وأخيرًا انتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين على ملعب الأنفيلد يوم 2 ديسمبر الماضي، بفوز الريدز بهدف نظيف.