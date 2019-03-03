انت الان تتابع مصر للمقاصة يصطدم بطموحات الإنتاج الحربي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
الإنتاج الحربي
يستضيف فريق الإنتاج الحربي، نظيره مصر للمقاصة، مساء اليوم الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكري في الرابعة عصر الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري العام، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الاقتراب للمربع الذهبي للدوري العام، وهي مواجهة متكافئة يدخلها الفريق العسكري بعد الخسارة في مباراتين على التوالي لأول مرة هذا الموسم بالخسارة من الأهلي ثم السقوط أمام بتروجت فيما تعادل المقاصة مع حرس الحدود سلبيًا في آخر ظهور بالدوري.
وتحدث مختار مختار المدير الفني للعجلات الحربية، وطالبهم بإغلاق صفحة تراجع النتائج وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الفيومي، والسعي للدخول في المربع الذهبي مرة أخرى. على الجانب الآخر، أكد طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة للاعبيه ضرورة استغلال تراجع الإنتاج، والحصول على الثلاث نقاط في ظل صراعه مع المصري
وتحدث مختار مختار المدير الفني للعجلات الحربية، وطالبهم بإغلاق صفحة تراجع النتائج وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الفيومي، والسعي للدخول في المربع الذهبي مرة أخرى.
على الجانب الآخر، أكد طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة للاعبيه ضرورة استغلال تراجع الإنتاج، والحصول على الثلاث نقاط في ظل صراعه مع المصري البورسعيدي على المركز الرابع.
ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 31 نقطة حيث خاض 23 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.
فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.
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