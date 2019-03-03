انت الان تتابع دجلة وإنبي.. مواجهة صراع الهروب من شبح الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

وادي دجلة

يستضيف فريق إنبي نظيره وادي دجلة، في السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز، في مباراة يسعى فيها الغزلان لتحقيق نتيجة إيجابية والهروب من صراع الهبوط. ومن جانبه عقد تاكيس، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها عن عدم خوفه من الهبوط على الإطلاق، مؤكدا ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين لعبور هذه الكبوة، على حد وصفه، وطلب من اللاعبين عدم تغيير طريقة اللعب نهائيا، وعدم تكرار أخطاء المباراة الماضية أمام النجوم والالتزام بكل التعليمات.

بينما عقد على ماهر، المدير الفني للنادي البترولي، جلسة تحفيزية مع اللاعبين يحثهم على الفوز، لأن وضع الفريق في مسابقة الدوري لا يليق باسم النادي، مؤكدًا أن الإدارة توفر كل شيء للفريق، ووعد ماهر اللاعبين في حالة الفوز على دجلة، بالإفراج عن المستحقات من قبل الإدارة، بالإضافة إلى فوز الفريق البترولي