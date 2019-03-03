انت الان تتابع قبل مواجهة فيتا كلوب.. الأهلي ينهي أزمة محمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
محمد الشناوي
أنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، أزمة استخراج تصريح السفر الخاص بمحمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء، استعدادًا للسفر للكونغو الديموقراطية، فجر الأربعاء المُقبل، لخوض مواجهة فيتا كلوب، حيث نجح سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي، في إنهاء أزمة الحارس بعدما تفجرت خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى إرباك حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، بسبب عدم وجود سوى علي لطفي كحارس مرمى وحيد في قائمة الفريق الإفريقية، في ظل إصابة شريف إكرامي بمزق في السمانة ستبعده لمدة تتراوح بين أربعة لستة أسابيع.
وحصل محمد الشناوي على تصريح السفر من السفارة الكونغولية صباح اليوم الأحد، بعدما وجد سمير عدلي رفقة حارس الأحمر وإنهاء كل الإجراءات ليكون ضمن بعثة الفريق التي ستغادر القاهرة فجر الأربعاء وتصل الكونغو ظهر الأربعاء. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بالفوز في مباراتين
وحصل محمد الشناوي على تصريح السفر من السفارة الكونغولية صباح اليوم الأحد، بعدما وجد سمير عدلي رفقة حارس الأحمر وإنهاء كل الإجراءات ليكون ضمن بعثة الفريق التي ستغادر القاهرة فجر الأربعاء وتصل الكونغو ظهر الأربعاء.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والهزيمة في أخرى، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب في التاسع من مارس الحالي في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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