انت الان تتابع محمد يوسف يكشف سياسة الأهلي في مبارياته المُقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد وأحمد محمد ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

محمد يوسف

أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، صعوبة مواجهة بتروجت المقرر لها مساء غد الاثنين في الجولة الـ26 من مباريات الدوري العام، وأضاف يوسف أن الأهلي يدخل المباراة بدافع مواصلة الانتصارات المحلية وحصد ثلاث نقاط جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، مؤكدا احترام الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للاعبي بتروجت وجهازه الفني. وأوضح أن الأهلي لديه هدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تقبل خسارة أي نقاط في مشوار الوصول لصدارة الدوري الذي يبقى هدفا رئيسيا يتطلع الجهاز الفني واللاعبون لتحقيقه.

وأشار يوسف إلى أن هناك حالة شديدة من التركيز في هذه المرحلة من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن التفكير في الوقت الحالي ينصب على مباراة بتروجت فقط، وأي حديث عن مباراة «فيتا كلوب» في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مؤجل لحين الانتهاء