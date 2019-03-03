انت الان تتابع رئيس الحكام يشرح تعديل لمسة «اليد» في منطقة الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

تحدث عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن تعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حول لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، بعدما صوت مجلس الاتحاد الدولي (IFAB)، في اجتماعه السنوي، على تعديل بعض القوانين، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير»، على إذاعة «أون سبورت»، اليوم الأحد: «البعض فهم تعديل فيفا حول عدم تعمد لمسة اليد داخل منطقة الجزاء بشكل خاطئ، التعديل يخص المهاجم والمدافع، فالمهاجم إذا لمس الكرة بيده، سواء متعمدا أو غير متعمد، داخل منطقة جزاء الخصم سيحتسب عليه الخطأ، وإن سجل هدفًا سيتم إلغاؤه».

وأوضح عبد الفتاح: «أما المدافع إذا لمس الكرة بشكل غير متعمد داخل منطقة جزائه فلن يحتسب عليه أي خطأ، أما إذا كان هناك تعمد فسيحتسب ضده ركلة جزاء». ومن التعديلات الفنية الأخرى على قوانين كرة القدم إمكانية توجيه الحكم للبطاقات الصفراء والحمراء لأعضاء الفريق الفني للأندية والمنتخبات نتيجة سوء