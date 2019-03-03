المصري في مهمة عبور الجيش للحفاظ على المربع الذهبي

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يستضيف فريق المصري البورسعيدي، نظيره طلائع الجيش، عصر اليوم الأحد، على استاد الجيش بالسويس، في إطار الجولة الخامسة والعشرين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين، حيث يسعى إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي، لمواصلة سلسلة الانتصارات والسعي للحفاظ على مركزه ضمن المربع الذهبي، بينما يطمح البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للطلائع في تحقيق الثلاث نقاط بعد التعادل في المبارتين الماضيتين أمام الزمالك ثم الإسماعيلي للتقدم في سباق مراكز المسابقة.

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة. بينما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 28

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة. بينما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 هدفًا. ‎استقر إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، على تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش اليوم. ‎وجاء التشكيل المتوقع كالتالي: ‎حراسة المرمى: أحمد مسعود. ‎الدفاع: وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة ومصطفى طيارة ومحمد الصالح. ‎الوسط: إيزي إيميكا وفريد شوقي وسعيدو سمبوري وحسين رجب. ‎الهجوم: أوستن أموتو ومحمود وادي.

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