الان تتابع هل يرضى برشلونة عن نيمار ويضحي بكوتينيو؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

منذ أيام خرج جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، ليدلي بعدة تصريحات من أهمها، استحالة عودة “الابن” البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح أن استحالة انتقاله بسبب أن نيمار مرتبط بالتعاقد مع باريس سان جيرمان، بجانب السبب الأقوى أن البرازيلي لم يتحدث معه بشأن هذا الأمر.

لا صعوبة في انتقال اللاعب

وتحدثت بعض التقارير الأجنبية من أبرزها ماركا الإسبانية، عن عدم صعوبة ذلك الانتقال لأنه في كرة القدم ، يمكن أن يتغير أي شيء في أي وقت.

ونفى والد نيمار عدة مرات، انتقال نجله إلى البرشا، في ظل انه سعيد في باريس العاصمة الفرنسية.

في نفس الوقت يرتبط نيمار بعلاقات جيدة مع لاعبي الفريق الكتالوني وأبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يريد عودته بشكل شخصي، وربما يكون السبب في عودته مرة أخرى، في ظل توتر العلاقات بينه وبين كافاني مهاجم الفريق الباريسي، وعدم راحة الثنائي لكليهما.

وكما نعرف أن عملية انتقال البرازيلي، كلفت النادي الباريسي أكبر عملية انتقال في التاريخ وبقيمة 200 مليون يورو.

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نيمار سعيد في صفوف البي إس جي

والد نيمار الذي قال بأنه سعيد في صفوف البي إس جي كشف عن تصريح جديد بعد ذلك بتعليق خفي حول عدم معرفة ما يخبئه المستقبل، في الانتقال لبرشلونة، قائلا: “أنه من الصعب التحدث عن المستقبل في كرة القدم ، فإنه يمكن أن يتغير في أي لحظة”.

ويرتبط نيمار البالغ من العمر 27 عاماً ارتباطاً وثيقاً بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى غريمه ريال مدريد هذا الصيف.

وبينما يصر والده نيمار سانتوس جونيور على أنه سعيد في العاصمة الفرنسية ، ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التكهنات.

ولكن بعد ذلك أضاف نيمار الأب: “من الصعب التحدث عن المستقبل لأنه في كرة القدم ، يمكن أن يتغير في أي وقت”.

أسباب عودة الابن البار

وهناك عدة أسباب ترجح كفة عودة الابن البار لبرشلونة بجانب أننا ذكرنا قوته الوطيدة مع ميسي نجم الفريق.

وأيضا في ظل تصريحات الرئيس التنفيذي للفريق الكتالوني، نجد انه في احتياج لعودته مرة أخرى في صفوف الفريق، في ظل تراجع مستوى اداء البرازيلي فيليب كوتينيو القادم من ليفربول، والذي يقدم أسوأ موسم له على الإطلاق، بعكس ما كان عليه في صفوف الريدز.

الأمر الثاني يقضي نيمار بعض الوقت في برشلونة على الرغم من تلقي العلاج من مدير عيادة أسبيتار في الدوحة ، حيث يتعافى من كسر في قدمه اليمنى.

وقد تم نسيان نيمار بالفعل لأكثر من ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في مباراة في كأس فرنسا ضد ستراسبورغ في 23 يناير.

ومن المتوقع أن تستغرق عودته 10 أسابيع.