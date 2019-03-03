شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يشرح للاعبي الأهلي خطة مواجهة بتروجت في محاضرة فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبين مساء اليوم الأحد، داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة بتروجت.

ويلتقي الأهلي نظيره بتروجت مساء غدٍ الإثنين، في الجولة 26 من مباريات الدوري الممتاز المصري.

ويسعى لاسارتي خلال المحاضرة لشرح خطة اللعب استعدادا لمواجهة بتروجت، مع التأكيد على التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة باللقاء.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي، مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت غدا.