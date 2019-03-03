شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة بتروجت، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، على استاد بتروسبورت في الجولة 26 من مباريات الدوري الممتاز المصري.

ويعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكرا مغلقا عقب الانتهاء من خوض المران الرئيسي عصر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة.

يذكر أن الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية غدا أمام بتروجت بعد الفوز الأسبوع الماضى على الجونة 2-1.