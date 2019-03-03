صافرة ألمانية تدير مباراة ريال مدريد ضد أياكس بدورى الأبطال

وأعلن الاتحاد الأوروبى "يويفا" عن تعيين الألمانى فيليكس بريش حكماً لموقعة ريال مدريد وأياكس فى إياب ثمن نهائى دوري ابطال اوروبا. كان فريق ريال مدريد قد تغلب على أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة 2-1 فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا 13 فبراير الماضى على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام". ويكفى فريق ريال مدريد التعادل السلبى ضد أياكس من أجل العبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

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