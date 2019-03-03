رئيس إنتر ميلان يُجهز لثورة تصحيح

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن تشانج يريد إحداث تغييرات فورية من أجل الحفاظ على وجود إنتر ميلان في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لا سيما وأن ميلان نجح في خطف المركز الثالث.
وأضاف الموقع أن تشانج والمتواجد في الصين حاليًا لأغراض تجارية، يستعد للعودة إلى إيطاليا بإستراتيجية جديدة ستمثل ثورة حقيقية في شهر يونيو المقبل.
وتابع الموقع أن دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد، سيكون أول تعاقدات النيراتزوري في الصيف، إلا أنه ليس الوحيد.وأشار إلى أن الفريق سيحاول التعاقد مع واحد من الرباعي (إيفان راكيتيتش، لوكا مودريتش، توني كروس أو ندومبيلي).
وأضاف أن النادي سيستبدل ماورو إيكاردي، مشيرا إلى أن إدين دجيكو يأتي في المركز الأول، مع محاولة ضم ماتيو دارميان، ظهير مانشستر يونايتد.
ونوه بأن التغيير أيضًا سيلحق بمقاعد البدلاء، إذ يضع النادي أنطونيو كونتي، كخيار أساسي ليحل بديلا للوتشيانو سباليتي، المدرب الحالي.
وأشار إلى أنه بعد رفض جوزيه مورينيو، عرض النادي، سيبقى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، من ضمن الخيارات، إلا أن من الصعب وصوله.
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