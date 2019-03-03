الزمالك المصري يسعى لفك النحس الخارجي أمام بيترو أتلتيكو

سيكون الزمالك مطالبا بتحقيق الفوز على بيترو أتلتيكو الأنجولي، في المواجهة التي تجمع بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية، للحافظ على آماله في التأهل، والتخلص من عقدة لازمته طويلا.

ولم يحقق الأبيض أي انتصار خارج ملعبه في آخر 11 مباراة إفريقية، وكان آخر فوز للزمالك على حساب إنييمبا النيجيري، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2016، بهدف نظيف.

ويرصد سجل مباريات الزمالك خارج ملعبه والتي لم يتمكن فيها من تحقيق أي فوز:

2016

سقط الزمالك أمام صن دوانز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2016، بنتيجة 1-0، ثم أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف النهائي بنتيجة 5-2، قبل الهزيمة أمام صن دوانز في النهائي بنتيجة 3-0.

2017

خسر أمام إينوجو رينجرز النيجيري في دور الـ32 من دوري الأبطال 2-1، ثم تعادل أمام أهلي طرابلس الليبي في دور المجموعات 0-0، وسقط أمام اتحاد العاصمة الجزائري 2-0، وانهزم أمام كابس يونايتد 3-1.

2018

شارك الزمالك في الكونفدرالية وواجه فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي في دور الـ32، وخسر الأبيض 2-1.

2019

لعب مع القطن التشادي في دور الـ32 الأول، وخسر في تشاد 2-0، كما لعب مع اتحاد طنجة المغربي وتعادل بدون أهداف في دور الـ32 الثاني، وفي دور المجموعات، واجه جورماهيا الكيني وخسر (4-2).