شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الثيران» بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تضمنت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة العديد من المفاجآت للجمهور، واحتضان فعاليات جديدة تنفذ لأول مرة بالمملكة وبعضها لأول مرة بالشرق الأوسط؛ ما أعطى المهرجان روح العالمية والتميز في نسخته الحالية.

ومن الفعاليات التي تقام لأول مرة بالمهرجان وبمنطقة الشرق الأوسط، انطلاق مصارعة الثيران التي تقدمها فرقة أمريكية تنفذ العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ما يقرب من 150 ثورًا. وشهدت منافذ البيع لتذاكر فعالية تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى في قرية الفعاليات بالمهرجان، ازدحاماً كبيراً من الجماهير الراغبة في حضور عروض تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى يوميًّا من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً. وتعد هذه الرياضة من الرياضات الصعبة التي تعتمد على التحدي في البقاء على الركوب لمدة أطول.

يذكر أن الفرقة الأمريكية الخاصة لعروض تحدي ركوب الثيران، تحضر للمرة الأولى خارج أمريكا، وتشهد العروض حضورًا غفيرًا من شتى الجماهير، سواء الخليجيين أو الشخصيات الأجنبية، لمشاهدة العروض المثيرة التي تُجرى للمرة الأولى.