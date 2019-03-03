شكرا لقرائتكم خبر عن «مارد الدمام» يتأهب لملاقاة «الخليج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​عيسى الدوسري (الخبر)

كثف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة، الكويتي ماهر الشمري، تحضيرات فريقه استعدادا لملاقاة نظيره الخليج (الأربعاء) المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين. وركز مدرب الفريق النهضاوي على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة القيصومة الماضية، وخسرها الفريق برباعية لم تكن في الحسبان، وتنوعت التدريبات بين الجوانب اللياقية والتكتيكية التي سوف يطبقها المدرب في مباراة الخليج. ويسعى النهضاويون للفوز في المباراة القادمة أمام الخليج، والوصول للنقطة 40، والمنافسة على مراكز المقدمة في سلم الدوري، وتعويض الخسارة السابقة أمام القيصومة، ويحتل فريق النهضة المركز الـ 6 برصيد 37 نقطة.

من جهته، توج عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة السلة فتحي القصاب، فريق النهضة للناشئين بطلاً للدوري الممتاز لفئة الناشئين بعد تغلبه على فريق السلام في المباراة الأخيرة، والتي أقيمت على ملعب النهضة بالدمام، وذلك بنتيجة 38/70 بعد مباراة كانت السيطرة فيها للمستضيف، وحل فريق النور ثانياً، وشهدت المباراة حضوراً إدارياً كبيرا من قبل إدارة النهضة تقدمهم رئيس النادي لطفي الدوسري، وأمين عام النادي وائل القو وأمين الصندوق محمد آل حمد وعضو مجلس الإدارة جاسم الدوسري.