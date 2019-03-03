الطلائع يخشى انتفاضة المصرى البورسعيدى بالسويس

يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره طلائع الجيش، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين، لاسيما بعد تعادل الطلائع مع الاسماعيلى سلبياً وفوز المصرى على إنبى بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري.

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

ويسعى إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، لمواصلة قطار النتائج الجيدة للتقدم فى صراع المربع الذهبى، فيما يتمسك البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع للعودة بالثلاث نقاط بعد التعادل فى المباراتين الأخيرتين أمام الزمالك ثم الإسماعيلى للتقدم فى سباق مراكز المسابقة.

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