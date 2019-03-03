الإنتاج الحربى يبحث عن تعديل المسار أمام المقاصة على ستاد جهاز الرياضة

يواجه الإنتاج الحربى نظيره مصر المقاصة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى الرابعة عصر الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق العسكرى بعد الخسارة فى مباراتين على التوالى لأول مرة هذا الموسم بالخسارة من الأهلى ثم من بتروجت، فيما تعادل المقاصة مع حرس الحدود سلبياً فى أخر ظهور بالدوري

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.

وطالب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه، بإغلاق صفحة تراجع النتائج بداية من مواجهة المقاصة لمحاولة اقتحام المربع الذهبى مجدداً لاسيما فى ظل الموقف المتقارب مع منافسه المقاصة فى جدول الدوري، بينما شدد طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة على لاعبيه ضرورة إستغلال تراجع الإنتاج للظفر بالثلاث نقاط فى ظل صراعه المحتدم مع المصرى على المركز الرابع.

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