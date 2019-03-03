مواجهة تكسير عظام بين إنبى ودجلة للهروب من شبح الهبوط

يواجه إنبى نظيره وادى دجلة على ستاد بتروسبورت، فى تمام السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري العام تحت شعار الهروب من قاع الجدول لاسيما بعد خسارة الفريق البترولى من المصرى بثلاثة مقابل هدف واستفاقة وادى دجلة بفوزه على النجوم بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية من الدوري.

ويحتل إنبى المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

ويسعى على ماهر، المدير الفنى لإنبى، للتمسك بالآمال الأخيرة للهروب من شبح الهبوط، لاسيما أن الفوز بأى مباراة كفيل بتغيير وضع الفريق البترولى فى جدول الدوري، فيما رفع اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة شعار لاوقت للهزائم بعد أن استعاد الفريق عافيته وعاد لقطار الانتصار بعد غياب طويل، مناشداً لاعبيه بالاستمرار على نفس الوتيرة للتخلص من شبح الهبوط للقسم الثانى.

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