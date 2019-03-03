كيريوس يتوج أداءه في دورة أكابولكو بلقب على حساب زفيريف

اسماء السيد - أحرز الأسترالي نيك كيريوس لقبه الأول في كرة المضرب منذ نحو عام، بفوزه في المباراة النهائية لدورة أكابولكو المكسيكية على المصنف ثالثا عالميا الألماني ألكسندر زفيريف بسهولة 6-3 و6-4.

وتوج كيريوس بهذا الفوز الأداء اللافت الذي قدمه طوال الدورة، والذي شمل تفوقه على ثلاثة من المصنفين العشرة الأوائل عالميا: الإسباني رافايل نادال الثاني في الدور الثاني بعد مباراة أنقذ خلالها الأسترالي ثلاث فرص لحسم المباراة، والأميركي جون ايسنر التاسع عالميا في نصف النهائي، وصولا الى زفيريف في المباراة النهائية التي أقيمت السبت.

وحقق كيريوس المصنف 72 عالميا حاليا (تقدم خلال مسيرته الى المركز 13)، فوزه الرابع على زفيريف في سابع مواجهة بينهما، وحقق اللقب الخامس في مسيرته والأول منذ دورة بريزبين الأسترالية مطلع عام 2018.

وقال الأسترالي البالغ 23 عاما بشأن فوزه السهل على لاعب يعد من أبرز نجوم الجيل الصاعد "اعتمدت بشكل كبير على الكرات الساقطة، حاولت أن أبقيه يتساءل (بشأن نوعية ضرباته)، وهذا كل ما يمكن القيام به فعلا".

أضاف بشأن زفيريف البالغ 21 عاما "يتمتع بلياقة بدنية ممتازة وسيحاول أن يصيبك بالانهاك على أرض الملعب، لذلك حاولت أن أبقي النقاط قصيرة زمنيا الى أقصى حد ممكن".

وامتد النهائي لساعة ونصف ساعة تقريبا، علما بأن كيريوس أمضى أكثر من تسع ساعات على أرض الملعب في مبارياته الأربع السابقة في الدورة. وأقر الأسترالي بأنه يعاني بعض الشيء على الصعيد البدني "لكن اليوم (السبت) كان إرسالي جيدا ولعبت النقاط الحاسمة بشكل جيد أيضا".

وبدا زفيريف بعيدا عن مستواه خلال المباراة، وفقد السيطرة على أعصابه وضرب مضربه بالأرض في المجموعة الأولى عندما تقدم كيريوس 4-1، علما بأن الأسترالي تمكن من كسر إرسال الألماني في الشوط الرابع.

وكرر كيريوس كسر الإرسال في الشوط الأول من المجموعة الثانية، لكنه ارتكب خطأ مزدوجا في الشوط التالي أتاح للألماني رد الكسر سريعا. لكن الأسترالي عاود الكرّة في الشوط الخامس وتقدم 3-2، قبل أن يوسع الفارق الى 4-2 بفوزه على إرساله التالي. وحافظ كل من اللاعبين على إرساله حتى نهاية المجموعة الثانية والمباراة لصالح كيريوس.

وأقر زفيريف بأن منافسه "هو من يستحق الفوز (...) هو البطل الحقيقي هذا الأسبوع".

- وانغ بطلة للمرة الأولى -

وفي فردي السيدات، أحرزت الصينية وانغ يافان لقبها الأول بفوزها في النهائي على الأميركية صوفيا كينين 2-6، 6-3، و7-5.

وقدمت الصينية المصنفة 65 عالميا، أداء صلبا في النهائي الأول لها، في مواجهة منافستها المصنفة 35.

واحتاجت وانغ البالغة 24 عاما، الى ساعتين و10 دقائق للفوز بمباراة بدأتها بشكل غير ثابت، ما أتاح للأميركية كسر إرسالها مرتين في المجموعة الأولى.

وشهدت المجموعة الثانية ندية كبيرة بين اللاعبتين، وشهدت كسر الإرسال ست مرات، أربع منها من قِبَل الصينية. وامتد هذا التنافس حتى المجموعة الثالثة التي استمرت لما يناهز الساعة، وخسرت فيها وانغ إرسالها في الشوط السادس، لكنها كسرت إرسال كينين مرتين (في الثالث والحادي عشر)، لتحرمها التتويج بلقبها الثاني في مسيرتها والثاني هذا العام بعد دورة هوبارت الأسترالية في كانون الثاني/يناير الماضي.