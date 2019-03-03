مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو يونايتد الزامبي بث مباشر اليوم الأحد 3 / 3 / 2019

يلتقي فريقي الهلال السوداني وزيسكو الزامبي ضمن بطولة كأس الإتحاد الإفريقي الكونفدرالية، دور المجموعات، لقاء الإياب، يبحث نادي الهلال السوداني عن إنتصار علي حساب نادي زيسكو يونايتد الزامبي بعد التعادل الهام في زامبيا في لقاء الذهاب رغم أن الفريق كان متقدم بالنتيجة، فهل ينجح الفريق الهلالي في الفوز وتحقيق ثلاث نقاط هامة للغاية في مشواره من أجل الصعود للدور الثاني من هذه المجموعة الصعبة والقوية، أم سيكون لزيسكو رآي آخر.

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال السوداني وزيسكو الزامبي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، مشاهدة مباراة الهلال السوداني وزيسكو الزامبي مباشر في لقاء اليوم الأحد 3 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم 3-3-2019 في بطولة الكونفدرالية الافريقية، البث الحي المباشر مشاهدة مباريات اليوم اون لاين نقل مباشر مباراة الهلال مع زيسكو يونايتد بدون تقطيع، حيث ينقل لكم موقع كورة اون المباراة لايف في منافسات بطولة الكونفدرالية الافريقية.

مشاهدة مباراة الهلال وزيسكو يونايتد بث مباشر اليوم فى بطولة الكونفدرالية الافريقية, حيث تنقل مباراة الهلال مع زيسكو يونايتد لايف على موقع كورة اون في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه السابعة بتوقيت مكه مباشر.

موعد مباراة الهلال وزيسكو يونايتد اليوم

بطولة الكونفدرالية الافريقية

الساعة : 18:00 بتوقيت مصر

الساعة : 19:00 بتوقيت السعودية

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