يلا شوت حسنية اكادير وأوثو دويو Kooora Live |بث مباشر الاسطورة| مشاهدة مباراة حسنيه اغادير Yalla...

نتابع معكم يلا شوت حسنية اكادير وأوتوهو أويو، مباراة العودة في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بين حسنية أغادير المغربي، وبين أوثو دويو الكونجو، وذلك عبر باقة قنوات بي إن سبورت إتش دي 7، ونتابع معكم رابط الأسطورة لايف إتش دي Livehd7 من أجل متابعة الأخبار الهامة، ونتابع بث مباشر مباراة حسنية أكادير اليوم، تابع البث المباشر الخاص بالمباراة، ونحن معكم بالمزيد.

يلا شوت حسنية اكادير وأوثو دويو

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة هدفان مقابل هدف لصالح نادي حسنية أكادير المغربي، على ملعب أدرار في يوم 24 فبراير 2019، وسجل الأهداف، اللاعب ياسين الرامي في الدقيقة 50، ثم نفس اللاعب ياسين الرامي 53، وسجل لنادي أوثو دويو اللاعب ماتوس باتانبا في الدقيقى 88، ونتابع اليوم مباراة العودة، تابع الآن كافة الأخبار المتنوعة حول مباراة اليوم.

نتابع معكم البث المباشر الخاص بمباراة اليوم، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى مميز.

بطاقة المباراة

مباراة حسنية أكادير وأوثو دويو

كأس الكونفدرالية الأفريقي

على قناة بي إن سبورت إتش دي 7

تعليق جواد بده

تحكيم جيان كلود إشيموي

مباراة الإياب

نتيجة مباراة الذهاب 2-1 لصالح حسنية أكادير

التوقيت الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت المغرب، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية.

البث المباشر

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حسنية أغادير

نادي حسنية أكادير لم يفز بكأس الكونفدرالية الأفريقية من قبل، ولم يصل إلى مرحلة الوصافة أيضًا، مما يعطي هذه البطولة منافسة، ويتطلع نادي حسنية أغادير للفوز بتلك البطولة التي تعد الأولى في تاريخه، ونتابع معكم توقيت المباراة اليوم وكافة الأخبار المتنوعة حول المباراة.

نتائج ضعيفة

نادي حسنية أكادير المغربي، يمتلك بعض النتائج السيئة في المواجهات الأخيرة، وواصل نزيف العديد من النقاط من الخمس مباريات الأخيرة، وتعادل مع مضيفه أولمبيك خريبكة سلبيا، ووصل نادي أكادير للمركز الثالث بالدوري المغربي، ويأمل نادي حسنية أكادير لتعويض النتائج السلبية بالفوز اليوم في مرحلة المجموعات، من أجل متابعة أفضل، تابع المقال الآن ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات.

مشوار النادي بالبطولة

نادي حسنية أكادير فاز على نادي SGNN بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ، ثم تعادل في مباراة العودة بدون أهداف، وفاز على نادي جينيراسيون فوت بنتيجة هدفان مقابل لاشئ، وخسر في مباراة العودة بنتيجة 1-0 ليكون مجموع اللقاءين هدفان مقابل هدف لصالح النادي المغربي، ثم فاز على نادي جيما بنتيجة هدف مقابل لاشئ وفي مباراة العودة فاز برباعية نظيفة، ليصبح مجموع اللقائين خمسة أهداف مقابل لاشئ، ثم تعادل مع نادي الرجاء بنتيجة هدف مقابل كل فريق، وخسر من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، وفاز على نادي أوتوهو بنتيجة هدفين مقابل هدف، ونتابع معكم مباراة العودة اليوم.

تحديث قنوات العرض

وقت انطلاق المباراة، نقوم بتحديث القنوات الناقلة للمباراة بصورة إتش دي عالية الجودة، من أجل متابعة أفضل لكأس الكونفدرالية الأفريقية، مباراة العودة اليوم، ونادي حسنية أكادير يأمل في حصد الفوز، والوصول للدور المقبل من البطولة، ونقوم بتحديث القناة الناقلة للمباراة، عبر البث المباشر الذي نقوم به، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل تحديثات متنوعة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.