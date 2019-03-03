تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ضد بترو اتلتيكو اليوم في كاس الكونفيدرالية عبر كافة...

سنقدم لكم الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية اليوم، حيث سنتعرف على الترددات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم المرتقبة أمام بطل أنجولا، وسوف نوفر لكم بدائل قنوات بي ان سبورت من أجل مشاهدة المباراة على التلفزيون الخاص بك من بيتك بشكل مجاني ومفتوح، وذلكمن خلال العديد من الاقمار الصناعية المختلفة ليس من بينها القمر المصري نايل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية، وبما أن مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الانجلوي تلعب خارج الأراضي المصرية فأن قنوات التلفزيون الأرضي المصرية لن تنقل تلك المواجهة، حيث أن قوانين الاتحاد الأفريقي تتيح نقل مباريات الفرق المصرية عندما تلعب داخل حدود مصر، فلهذا وفرنا لكم بعض الترددات التي سوف تنقل المواجهة على الأقمار الأخرى وقبل المباراة بنصف ساعة سوف نوفر لكم الفيد من المصدر بصوت الجمهور فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

تلك هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم، فكونوا متابعين معنا، وسوف نضيف تردد الفيد حال ظهوره.