موعد مباراة ايفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى اليوم الأحد 3/3/2019|تابع أهم مباريات الدوري...

يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ، لقيادة ليفربول نحو قطع خطوة جديدة لإستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، عندما يقوم بمواجهة ايفرتون في مباراة ديربي الميرسيسايد، التي سوف تكون في السادسة والربع مساء اليوم بملعب “جوديسون بارك” ضمن منافسات الجولة الـ 29 من منافسات “البريميرليج” .

موعد مباراة ايفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

والجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي، صاحب الوصافة قبل انطلاق منافسات الجولة بينما يحتل ايفرتون المركز التاسع برصيد 36 نقطة .

ويدخل ليفربول مباراة اليوم ضد ايفرتون وسط معنويات عالية، بعدما حقق فوزاً كاسحاً في الجولة الماضية على واتفورد بخماسية نظيفة، فيما يطمح ايفرتون لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه في الجولة الماضية على كارديف سيتي بثلاثية نظيفة .

وكانت مباراة الدور الاول التي جمعت بين الفريقين على ملعب “أنفيلد” في ديسمبر الماضي إنتهت بفوز ليفربول بهدف أحرزه ديفوك أوريجي في الدقيقة الأخيرة من المباراة .

ايفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

يكون لمحمد صلاح أمل في إستعادة ذاكرة التهديف بمباراة ليفربول وايفرتون اليوم ؛ للحفاظ على آماله في حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، على الرغم من بعده عن التهديف لمدة 180 دقيقة ضد مانشستر يونايتد وواتفورد، وخاصة أن مواجهة إيفرتون تحمل ذكريات سعيدة للفرعون الذى توج بجائزة بوشكاش العام الماضى بهدفه فى الديربي.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الثلاثي جو جوميز وديان لوفرين وتشامبرلين بسبب الاصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبيرتو فيرمينو الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته أمام مانشستر يونايتد الاحد الماضي، وهي الاصابة التي غاب على أثرها عن المشاركة في المباراة الماضية أمام واتفورد، و سيغيب عن إيفرتون ليتون باينز بداعي الإصابة، وكيرت زوما للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء .