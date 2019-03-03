موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى اليوم الحد 3/3/21019 فى الكونفدرالية|مواجهة الزمالك وبترو...

سوف يقوم فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس،بمواجهة منافسة بترو أتلتيكو الأنجولى مساء اليوم الأحد 2/3/2019 فى الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة الرابعة التى يتذيلها الزمالك بعد مرور 3 جولات برصيد نقطتين، ويتصدرها جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط، ويليه نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط .

الزمالك يلتقى بترو أتلتيكو الأنجولى فى السادسة مساءاً

سوف يكون الزمالك ضيفاً فى السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على بترو أتلتيكو الأنجولى، على إستاد 11 نوفمبر فى العاصمة الأنجولية “لوندا”.

الزمالك يفتقد كهربا وطارق حامد أمام بترو أتليتكو

يفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائى طارق حامد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثانى، ومحمود عبد المنعم “كهربا” للإيقاف من قبل مجلس إدارة النادى، وقد يدفع جروس بالثنائى محمود عبد العزيز “زيزو” لتعويض غياب طارق حامد والمغربى حميد أحداد لتعويض غياب كهربا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بترو أتليتكو

من المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من كلا من: فى حراسة المرمى( محمود جنش)، وخط الدفاع(حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة )، و خط الوسط (محمود عبد العزيز، فرجانى ساسى، أحمد زيزو أو إبراهيم حسن، أوباما، حميد أحداد)، وخط الهجوم خالد بوطيب.