مدافع إيفرتون”سنكون سعداء بإضاعة لقب الدوري من ليفربول”| تابع أهم أخبار الدوري الإنجليزي...

قال مايكل كين، مدافع إيفرتون، أن فريقه سيملك دافعًا إضافياً عندما يواجه ليفربول فى مباراة قمة بالدورى الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويتعلق بتقليص فرص جاره فى إحراز اللقب لأول مرة منذ عام 1990، ولم يخسر ليفربول فى 18 مباراة أمام جاره منذ 2010، ويعتقد كين أن تقليص فرص المنافس فى إحراز اللقب سيسعد مشجعى إيفرتون.

وقال كين لشبكة “سكاى سبورتس”، “هذا ليس السبب الرئيسى وراء رغبتنا فى الفوز بالمباراة، نريد الفوز بالمباراة من أجل أنفسنا”، ثم أضاف “نحن ننافس على المركز السابع لكننا نفكر أيضًا فى أننا إذا حصلنا على نقاط لقاء ليفربول وحققنا الفوز فهذا سيقلل فرصه فى إحراز اللقب، وهو أمر رائع، هذا سيجعل الجماهير تشعر بالسعادة”.

ثم تابع كلامه و قال “نريد أن نقدم أداءاً قوياً ونريد الفوز بالمباراة ونريد إسعاد المشجعين، وإذا كان هذا ما يريده المنافس فنحن نريده أيضاً”.

وخسر إيفرتون بنتيجة (1-0)، أمام ليفربول في ديسمبر ويحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ولفرهامبتون صاحب المركز السابع.