تقرير بالفيديو.. راموس "بطل" مسلسل العنف في ملاعب أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بتهور معتاد وقوة مبالغ فيها تداخل المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد مع منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في كرة مشتركة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس السبت في الدوري الإسباني.

تدخل راموس بـ"كوعه" في وجه ميسي ليصيب فمه خلال التحام مشترك بين الثنائي خلال مباراة الجولة الـ26 من بطولة الليجا والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

ليس جديدًا على راموس تدخلاته العنيفة، فالإسباني يمتلك سجلًا حافلًا بالبطاقات الحمراء التي وصلت إلى 20 بطاقة في الدوري الإسباني أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الليجا، والـ25 في جميع المسابقات (منها 5 أمام برشلونة خلال 44 مباراة).

واقعة راموس وميسي أمس أعادت للأذهان ما حدث خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين اللاعب الإسباني والنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعدما تسبب في إصابة "مو" ليخرج من المباراة خلال النصف ساعة الأولى.

راموس مع داني الفيش

خلال إحدى المباريات التي جمعت بين ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، تدخل راموس على منافسه داني الفيش بنفس الطريقة التي فعلها مع صلاح ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه قائد الفريق الملكي.

طرد بسبب ميسي

تلقى راموس أول بطاقة حمراء في موسم 2010- 2011 بالليجا بسبب ميسي، حيث التقى فريقي ريال مدريد وبرشلونة في مباراة الجولة الـ13 من بطولة الدوري.

المباراة أقيمت على ملعب كامب نو وفاز الفريق الكتالوني بخماسية دون رد، قبل أن يتعرض المدافع الإسباني للطرد في الدقيقة 90 بعد التحام قوي مع البرغوث الارجنتيني ليقرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه راموس.

طرد آخر بسبب نيمار

في مباراة الجولة الـ29 من عمر منافسات الليجا، التقى عملاقي إسبانيا فب مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، وحسمها البلوجرانا بنتيجة 4-3.

تدخل عنيف من راموس على لاعب برشلونة السابق نيمار دا سيلفا كلفه مغادرة المباراة في الدقيقة 64.

ديربي مدريد

في منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2009/2010، تعرض راموس للطرد خلال مباراة ديربي مدريد والتي تجمع بين ريال وأتلتيكو.

المباراة اقيمت في الجولة العاشرة من منافسات الليجا على ملعب أتليتكو، وفاز الملكي بثلاثية مقابل هدفين على الرغم من طرد راموس في الدقيقة 66.

لاعب ديبورتيفو لاكورونا

خلال منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني لمويم 2017/2018، التقى ريال مدريد مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونا.

قائد ريال مدريد دخل في مشادة مع لاعب ديبورتيفو في الدقيقة 53 وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء لكل منهما، وقبل نهاية المباراة بثواني قليلة تدخل راموس بعنف مع مهاجم الفريق الإسباني ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويتعرض للطرد من المباراة.

إصابة دموية لماندزوكيتش

اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش كان أحد ضحايا قائد ريال مدريد، بعدما قام بدفع كوعه في وجهه ما تسبب في تجمع الدماهء على وجه الكرواتي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 32 عامًا، حقق 20 بطولة رفقة فريقه الملكي، حيث نال لقب الدوري الإسباني 4 مرات، و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب التتويج بكأس العالم للأندية 4 مرات، و3 سوبر أوروبي، ومثلها سوبر محلي، و2 كأس الملك.