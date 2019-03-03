ديربي الميرسيسايد فرصة صلاح الأخيرة لتحطيم إنجاز شيرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"لا يغيب محمد صلاح عن التسجيل لثلاث مباريات متتالية في الدوري"، هذا ما يُعرف به نجم ليفربول منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما الإيطالي قبل انطلاق الموسم الماضي.

سيقود صلاح الليلة فريقه ليفربول حين يحل ضيفا على الجار إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب "جوديسون بارك" بالسادسة والربع مساءً بالأسبوع الـ29 للدوري الإنجليزي.

ويسعى النجم المصري لكسر صيامه التهديفي الذي لازمه في المباراتين الماضيتين أمام مانشستر يونايتد وواتفورد، تسجيل هدفه الـ18 أمام إيفرتون للعودة إلى صدارة هدافي بريميرليج.

ويتطلع صلاح إلى رقم قياسي غير مسبوق، إذ في حال تسجيله الهدف رقم 50 في مباراته الـ65 سيكون أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 50 هدفًا مع فريق واحد.

صلاح سجل 49 هدفًا في 64 مباراة خاضها في بريميرليج، ويحمل آلان شيرر الرقم القياسي بالوصول لـ50 هدفا في أقل عدد من المباريات مع ناد واحد برصيد 66 مباراة مع بلاكبيرن عام 1994.

ويحمل المهاجم الإسباني فرناندو توريس الرقم القياسي في ليفربول بعد وصوله لـ50 هدفًا في 72 مباراة عام 2009.

ونستعرض في التقرير التالي بعض الأرقام الأخرى الخاصة بالديربي:

- ديربي المرسيسايد مساء اليوم سيكون رقم 200 بين إيفرتون وليفربول، والمباراة رقم 100 التي تجمع الفريقين على ملعب "جوديسون بارك".

- خلال 232 جمعت بين الجارين في جميع المسابقات، حقق ليفربول الفوز في 93 مباراة مقابل 66 انتصارًا لإيفرتون، فيما انتهت 73 مواجهة بالتعادل.

- إذا نجح ليفربول في تجنب الخسارة أمام إيفرتون سيحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري على ملعب "جوديسون بارك" للمباراة الثامنة على التوالي لأول مرة في تاريخ النادي.

- لم يحقق إيفرتون أي فوز في آخر 18 مواجهة أمام ليفربول في جميع المسابقات، إذ تلقى 9 هزائم وتعادل في مثلهم.

- يستعد السنغالي ساديو ماني لخوض مباراته رقم 150 في الدوري الإنجليزي، ويفصل هدفين فقط عن الوصول لهدفه الـ50 بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

- مواجهة ليفربول وإيفرتون هي أكثر مباريات الدوري الإنجليزي التي شهدت حالات طرد في تاريخ المسابقة (21 بطاقة حمراء).

- سجل ليفربول أهداف الفوز بعد الدقيقة 90 في شباك إيفرتون في خمس مناسبات، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي.