مصدر بالأهلي لمصراوي: لم نُخطر بأي تعديل بشأن ملعب لقاء فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن مباراة فيتا كلوب الكونغولي، ستقام بملعب الشهداء بشكل طبيعي ولم يُخطر الأهلي بأي تعديل يخص الملعب.

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي، يوم 9 من شهر مارس الجاري ضمن الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "تم اخطار الأهلي من قبل بأن المباراة سوف تقام بملعب الشهداء، لا يوجد أي تعديل أو اي خطاب بملعب أخر".

وأضاف "نعلم أن الملعب تم اغلاقه بسبب الإصلاحات، لكن سيستضيف مباراة الأهلي بشكل طبيعي، الأمر يخص الدوري هناك".

وقررت إدارة ملعب الشهداء في الكونغو الديمقراطية، إغلاق الملعب أمام استضافة المباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فيتا كلوب مع سانت إيلوي لوبوبو بالدوري المحلي.

وقالت إدارة الملعب في بيان رسمي: "نواصل دفع ثمن أحداث الشغب التي تتسبب فيها الجماهير ذوي النوايا السيئة، وهو ما تكرر في مباريات ماضية تخص الدوري الكونغولي، ولذلك سيتم إغلاق الملعب لتحديد حجم الخسائر وإصلاحها".