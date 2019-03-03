راموس يكشف كواليس مشادته مع ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب فريق ريال مدريد على المشادة التي وقعت بينه وبين الأرجنيتي ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، في بطولة الدوري.

وحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الليجا، وفاز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله إيفان راكيتيتش.

وخلال تصريحات لـMovistar نقلتها صحيفة ميرور قال راموس: من العار علينا أن نفقد الأمل في البطولة، نعلم أن فارق النقاط أصبح كبيرًا، لكننا سنواصل القتال لأن كل شيء ممكن".

وأضاف: "أهنئ برشلونة على النتيجة، لعبنا بشكل جيد، ولكن لم يكن هذا كافيًا".

وردًا على ما حدث بينه وبين ميسي خلال المباراة قال: "لم أقصد الاشبتاك مع ميسي، ليو أساء الفهم فقط".

جدير بالذكر أن برشلونة الذي يحتل صدارة الدوري الإسباني نجح في توسيع فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد صاحب المركز الثالث إلى 12 نقطة.