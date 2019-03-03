ميدو يصف استاد برج العرب بـ"حقل بطاطس".. ويصرح: لا يصلح لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، حالة ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، مشيرا الى أنه لا يصلح لممارسة كرة القدم.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر" "شاهدت الشوط الثاني من مباراة الاتحاد السكندري والداخلية، حزين لحالة ملعب برج العرب".

وأضاف "ملعب لا يصلح لممارسة كرة القدم حتى على مستوى الهواة، أتمنى ان يتم غلق الملاعب ٣ اشهر على الأقل قبل كأس الأمم الأفريقية، جودة الملاعب جزء مهم جدا لنجاح تنظيم البطولة".

وتابع "من الجيد أن الملعب ليس ضمن ملاعب أمم أفريقيا 2019، بالتأكيد اللجنة عندما عاينت الملعب كتبت في التقرير أنه حقل بطاطس لا يصلح لكرة القدم، لا اعتقد ان يتم استبعاد ملعب برج العرب لأسباب أمنية".

وسبق وصرح مسؤولي اتحاد الكرة أن أسباب استبعاد ملعب برج العرب هو أن الاسكندرية لن تستضيف مجموعة مصر، أو مباريات لمصر، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لملعب سعته كبيرة مثل برج العرب.

واختتم تصريحاته " توقيت البطولة في الصيف عامل مساعد جيد لظهور الملاعب بشكل افضل، نصرف الملايين على الملاعب ولسنا مستعدين لصرف الألوف لإسناد مهمة صيانة الملاعب لشركات محترفة تحافظ على جودته".

الجدير بالذكر، أنه تم غلق ملاعب القاهرة والدفاع الجوي والاسكندرية والإسماعيلية والسويس الجديد، من أجل اعمال الصيانة والتجديد من أجل استضافة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر يونيو المقبل.