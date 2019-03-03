فالفيردي: لقب “الليغا” لم يحسم بعد

نبَه المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في “كلاسيكو الأرض” على ملعب سانتياغو بيرنابيو في قمة الجولة الـ26 لليغا، على أن اللقب لم يحسم بعد، على الرغم من اتساع الفارق بين الفريقين لـ12 نقطة.

وأشار فالفيردي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: “الأمور لم تحسم بعد.. المشوار ما زال طويلاً، الفارق اتسع، ولكن علينا أن نتعامل بذكاء، لأن الليجا لم يسحم بعد”.

كما أبرز المدرب الباسكي الصعوبة البالغة لتحقيق الفوز على ملعب البرنابيو، فكيف الحال إذا ما تحقق مرتين في غضون أيام.

ويرى فالفيردي أن “البرسا حقق فوزاً مستحقاً للغاية، في مباراة قوية وصعبة، لاسيما وأن لاعبيه لم يتمكنوا من قتل اللقاء بهدف آخر من الهجمات المرتدة التي لاحت لهم في الشوط الثاني، إلا أنهم يشعروا بسعادة بسبب النتيجة والأداء”.

وأتم مدرب برشلونة: “الفريق كان متماسك للغاية في حالة الدفاع، كما أننا سيطرنا أفضل وكانت لنا فرصا أكبر، من مواجهة إياب نصف نهائي الكأس مساء الأربعاء الماضي على نفس الملعب”.

وساهم الانتصار في اقتراب البرسا خطوة أكبر نحو الحفاظ على اللقب للعام الثاني توالياً، بعد أن رفع رصيده لـ60 نقطة في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي سيحل ضيفاً على ريال سوسييداد الأحد.

بينما ساهمت الخسارة في تجمد رصيد “الميرينغي” عند 48 نقطة في المركز الثالث، ليتسع الفارق بينه وبين غريمه الكاتالوني لـ12 نقطة، وتتعقد حظوظه أكثر في الفوز باللقب.