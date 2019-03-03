تعرف على برنامج الزمالك اليوم قبل مباراة بيترو أتلتيكو

حددّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية. من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية. وسمح الجهاز الفني للاعبين بتناول إفطار حر بعدها سيكون وجبة الغداء في تمام الثانية ظهرًا يعقبها محاضرة فنية من الجهاز الفني يتم خلالها إعلان التشكيل في الثالثة والنصف ثم التوجه بعدها لملعب المباراة. ويلتقي الزمالك مع مضيفه الأنجولي على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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