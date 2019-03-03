خبر سعيد لجماهير ليفربول قبل ديربي الميرسيسايد

اقترب أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي من العودة إلى الملاعب والمشاركة مع فريقه خلال الأسبوعين المقبلين.

حقق أوكسليد تشامبرلين تقدمًا كبيرًا منذ عودته إلى التدريبات الكاملة الشهر الماضي، وكان التزامه ببرنامج إعادة تأهيله مكَّنه من استعادة لياقته قبل الموعد المحدد، و كان ليفربول يخشى أنه سيغيب عن موسم 2018/19 بأكمله.

ومن المحتمل أن يشارك اللاعب الإنجليزي مع الفريق الرديف الأسبوع المقبل، حيث يحرص مدرب الفريق يورجن كلوب، على مشاركته مع الفريق الرديف من أجل بناء لياقته البدنية قبل العودة إلى الفريق الأول.

وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن ليفربول يفكر بإشراك اللاعب مع الفريق الرديف في ديربي الفئات السنية، أمام

إيفرتون، يوم الاثنين، على ملعب أنفيلد، وإذا لم يشارك، قد يشارك أمام ديربي كاونتي، على أن تكون موعد عودته إلى الملاعب النهائية.

وكان قد أصيب اللاعب صاحب الـ٢٥ عامًا، في الرباطين الصليبيين الأمامي والخلفي للركبة، في مباراة فريقه أمام روما، في ذهاب نصف نهائي، دوري أبطال أوروبا، في شهر أبريل الماضي.

وكان قد انتقل تشامبرلين إلى صفوف ليفربول، قادمًا من أرسنال، مقابل ٣٥ مليون جنيه استرليني.