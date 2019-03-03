اقترب أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي من العودة إلى الملاعب والمشاركة مع فريقه خلال الأسبوعين المقبلين.
حقق أوكسليد تشامبرلين تقدمًا كبيرًا منذ عودته إلى التدريبات الكاملة الشهر الماضي، وكان التزامه ببرنامج إعادة تأهيله مكَّنه من استعادة لياقته قبل الموعد المحدد، و كان ليفربول يخشى أنه سيغيب عن موسم 2018/19 بأكمله.
ومن المحتمل أن يشارك اللاعب الإنجليزي مع الفريق الرديف الأسبوع المقبل، حيث يحرص مدرب الفريق يورجن كلوب، على مشاركته مع الفريق الرديف من أجل بناء لياقته البدنية قبل العودة إلى الفريق الأول.
وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن ليفربول يفكر بإشراك اللاعب مع الفريق الرديف في ديربي الفئات السنية، أمام
وكان قد أصيب اللاعب صاحب الـ٢٥ عامًا، في الرباطين الصليبيين الأمامي والخلفي للركبة، في مباراة فريقه أمام روما، في ذهاب نصف نهائي، دوري أبطال أوروبا، في شهر أبريل الماضي.
وكان قد انتقل تشامبرلين إلى صفوف ليفربول، قادمًا من أرسنال، مقابل ٣٥ مليون جنيه استرليني.
كانت هذه تفاصيل خبر خبر سعيد لجماهير ليفربول قبل ديربي الميرسيسايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.