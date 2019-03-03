كريستيانو رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ "يوفنتوس" أمام نابولي

يحل مساء اليوم الأحد فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا علي نابولي بملعب سان بولو، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة

والعشرين من عمر الدوري الإيطالي

ومن المتوقع أن يبدأ أليجري تشكيل يوفنتوس أمام نابولي كالتالي...

في حارس المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: جواو كانسيلو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيلليني، أليكس ساندرو

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، ميراليم بيانيتش، بلايز ماتيويدي

خط الهجوم: باولو ديبالا، ماريو مانزوكيتش، رونالدو.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 69 نقطة فيما يأتي نابولي بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة.