اتحاد الكاراتيه يعلن موعد تصفيات منتخبات الرجال والشباب

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي اليوم الأحد عن موعد إقامة تصفيات منتخبات الرجال والشباب. ومن المقرر أن تنطلق تصفيات منتخب مصر للشباب تحت ٢١ سنة خلال الفترة من ٩ مارس حتى ١١ مارس مع بطولة الجمهورية تحت ١٠ سنوات بالصالة المغطاة بنادى الشركة الشرقية ٢١ سنة خلال الفترة من ٩ مارس حتى ١١ مارس مع بطولة الجمهورية تحت ١٠ سنوات بالصالة المغطاة بنادى الشركة الشرقيةللدخان. كما ستقام تصفيات منتخب مصر للرجال والآنسات ومنتخب مصر للشباب تحت ١٨ سنة والناشئين تحت ١٦ سنة بأستاد القاهرة خلال الفترة من ١٣ مارس حتى ١٦ مارس. ١٨ سنة والناشئين تحت ١٦ سنة بأستاد القاهرة خلال الفترة من ١٣ مارس حتى ١٦ مارس.

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