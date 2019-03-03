موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة

يحل مساء اليوم الأحد فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا علي نابولي بملعب سان بولو ، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي .

ويرغب يوفنتوس في الفوز لتعزيز صدارتة بجدول الدوري ، بينما يسعي نابولي بالتغلب علي السيدة العجوز لرد الاعتبار بعد خسارته من اليوفي الدور الأول بثلاثية.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

تنطلق مبارة يوفنتوس ونابولي في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي

تذاع مباراة يوفنتوس ونابولي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 4 ،المشفرة، بتعليق عصام الشوالي.

وأعلن أمس السبت أليجري المدير الفني لليوفنتوس عن قائمة الفريق لمواجهة نابولي وجاءت كالتالي: تشيزني، بيرين، بنسوليو، دي تشيليو، كيلليني، كاسيريس، أليكس ساندرو، بارزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بنتانكور، كريستيانو رونالدو، ديبالا، ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 69 نقطة فيما يأتي نابولي بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة.

جدير بالذكر إنتهت مباراة الدور الأول بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف لنابولي.