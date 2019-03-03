جيانا فاروق تفوز ببرونزية دوري الدرجة الأولى العالمية للكاراتيه

أحرزت جيانا فاروق لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه الميدالية البرونزية في منافسات وزن -٦١ كجم ببطولة دوري الدرجة الأولى العالمي المقام في الفترة من ١ إلى ٣ مارس بساليزبرج بالنمسا. مارس بساليزبرج بالنمسا. وتوجت جيانا بالبرونزية بعد فوزها على لاعبة سويسرا نوويمي كورنفيلد. وفي منافسات نفس البطولة تأهل علي الصاوي إلى المباراة النهائية لوزن -٦٧ كجم ليواجه لاعب النمسا ستيفان بوكورين. كما تأهلت شيماء أبو اليزيد إلى نهائي +٦٨ كجم لتواجه لاعبة اليابان اياكا سايتا. ويقود الفريق فنيًا كابتن هاني قشطة و كابتن محمد عبدالرحمن.



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