وجه بطلا منافسات الفردى فى كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات المقامة حاليا بالقاهرة الشكر إلى مصر بعد تتويجهما وتطويق عنق كل منهما بالميدالية الذهبية من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور، أشرف صبحى، الذى حرص على حضور المباريات النهائية داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.
قالت البطلة الأوليمبية الروسية إينادير جلازوفا شكرا إلى مصر وشعبها المضياف قضيت وقتا رائعا سواء فى الملعب، أو خارجه، وأشارت قائلة إلى أن كل شيء كان على مايرام الملاعب والفندق والإقامة والجولات السياحية.
أضافت أن البطولة كانت مثيرة للغاية للمنافسات القوية التى شهدتها، نظرا لمشاركة
وأعرب البطل الإيطالي، دانييلى جاروزو، عن سعادته الشديدة بالتتويج بالميدالية على أرض الفراعنة وسط مشاركة أبطال العالم من مختلف البلاد، قال جاروزو إن التنظيم كان على أعلى مستوى بالفعل، وتوافر كل الإمكانات وسارت الأمور على خير ما يرام.
أضاف قائلا سعيد للغاية بالحضور إلى مصر التى عشت فيها لحظات تاريخية فى مشوارى الرياضى بالتتويح بواحدة من أقوى وأفضل بطولات كأس العالم للسلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر الروسية إينا والإيطالى جاروزو بعد التتويج بلقب كأس العالم للسلاح: شكرًا مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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