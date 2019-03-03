وزير الرياضة يشيد باتحاد السلاح

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بنجاح اتحاد السلاح برئاسة عبدالمنعم الحسينى فى تنظيم بطولتى الجائزة الكبرى لسلاح السيف وكأس العالم لسلاح الشيش اللتين أقيمتا بالقاهرة فى أسبوع واحد.
قال الدكتور أشرف صبحى إن المردود الإيجابى من نجاح التنظيم رغم قصر فترة الاستعداد للبطولتين واستضافة وفود ما يقرب من سبعين دولة فى البطولتين كان رائعا ويساهم بقوة فى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية فى الوسط الرياضى الدولى.
واضاف قائلا إن نبخل على اتحاد السلاح أو اتحاد للعبة اخرى يحقق هدف الدولة بالعودة لاحتضان كل البطولات الرياضية الدوليةفى شتى اللعبات ويظهر مصر بصورة حضارية ومشرفة فالرياضة فى مصر ليست كرة قدم فقط.
ومن جانبه وجه رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى على دعمه ومساندته الهائلة فى تنظيم البطولتين.
وأكمل أن دعم الوزير اللامحدود ماليا ومعنويا وراء هذا النجاح والإشادة التى حصلت مصر عليها من الاتحاد الدولى للسلاح وكل الوفود المشاركة.
وأكد الحسينى أن اتحاد السلاح لديه برنامج محدد يسير عليه بشأن تنظيم البطولات الكبرى
وكان أشرف صبحى قد حضر نهائي منافسات الفردى للرجال والسيدات وقام بتسليم الجوائز والميداليات برفقة عبد المنعم الحسينى وممثلة الاتحاد الدولى ناتالى رودريجيز.
وفازت بلقب السيدات البطلة الأوليمبية الروسية إينا دير جلازوفا بعد تغلبها على الايطالية أليس فولبى 15 /7.
فيما توج بلقب الرجال الإيطالى دانييلى جارتزو بعد الفوز 15 / 13 على الفرنسي اروان لو بيشو زوج اللاعبة التونسية إيناس بوبكرى التى شاركت فى البطولة والحائزة على الميدالية البرونزية فى أوليمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016.
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