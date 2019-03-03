هداية ملاك تحصد برونزية بطولة أمريكا المفتوحة للتايكوندو

حصدت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو الميدالية البرنوزية لبطولة أمريكا المفتوحة لوزن 67كيلوجرام. ونجحت هداية ملاك في التتويج بثاني ميدالية لها بعد أيام قليلة من تتويجها بذهبية بطولة مصر الدولية بثاني ميدالية لها بعد أيام قليلة من تتويجها بذهبية بطولة مصر الدوليةوالتي أقيمت بمدينة الغردقة. وتعد هداية ملاك أحد المرشحين لحصد ميدالية أولمبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن توجت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو.

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