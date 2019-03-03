مدرب طائرة الأهلي يكشف تفاصيل معسكر بولندا

قال خالد أبوزينة مدير الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، إن هناك ترتيبات عديدة لمعسكر إعداد الفريق المقرر إقامته في بولندا استعدادًا لبطولة أفريقيا والتي ينظمها النادي خلال شهر إبريل المقبل.
وأوضح أنه تم الانتهاء من حجز تذاكر الطيران، ويجري حاليًا الانتهاء من استخراج التأشيرات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين ليكون السفر يوم 20 مارسعلى أن تكون العودة يوم 28 من الشهر ذاته، مشيّدًا بجهود نسمة طاحون مسئولة الحجوزات في إنهاء ملف تذاكر الطيران والتواصل مع الهيئات المعنية في ملف التأشيرات، فيما تشمل فترة المعسكر إقامة 4 مباريات ودية تم الاتفاق على أن تكون متدرجة المستوى للوصول
وأشار أبوزينة إلى أن كافة الأمور تسير بشكل منظم لتحقيق أقصى استفادة من فترة المعسكر، بعد أن ساهم معسكر الموسم الماضي في تحقيق الفريق للقب البطولة الأفريقية، موجهًّا الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإدارة النشاط الرياضي على دعمها المستمر وتوفير كافة طلبات الجهاز الفني، في إطار توفير الأجواء المناسبة للفريق للمنافسة على الألقاب وتحقيق الثلاثية.
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