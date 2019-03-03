اونلاين | يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة الزمالك و بترو اتلتيكو مشاهدة مباشر كله حصري

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يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة الزمالك و بترو اتلتيكو مشاهدة مباشر كله حصري

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتيكو بث مباشر kora star الزمالك وبترو اتليتيكو بث مباشر يلا شوت الزمالك بث مباشر، وقد تعادل الزمالك مع نفس الفريق في المباراة السابقة بالإسكندرية في الدقائق الأخيرة، وتبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش والسادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وسيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت 1 بتعليق أحمد الطيب.

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يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة الزمالك و بترو اتلتيكو مشاهدة مباشر كله حصري