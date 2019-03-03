اونلاين | HD يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر لايف HD

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يلتقي فيرق ليفربول نظيره إيفرتون، على ملعب جوديسون بارك، في تمام السادسة والربع مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبحث جماهير وعشاق الكرة الأوروبية والعالمية عن مشاهدة مباراة ليفربول,, مشاهدة مباراة ليفربول اليوم,, مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون,, مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم,, مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر,, بث مباشر مباراة ليفربول,, بث مباشر مباراة ليفربول اليوم,, بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون,, بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم,, مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع,, مشاهدة مباراة محمد صلاح,, مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم,,

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ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 69 نقطة، بينما يشغل إيفرتون المركز العاشر، برصيد 36 نقطة، وكان الريدز قد فاز علي إيفرتون في مباراة الذهاب في الوقت القاتل، بهدف ديفوك أوريجي عقب خطأ شهير للحارس جوردان بيكفورد.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام إيفرتون

ومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، مواجهة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، فينالدوم.

وفي الهجوم: ساديو ماني، ديفوك أوريجي، محمد صلاح.