اونلاين | يلا شوت HD « بث مباشر » مباراة ( الزمالك وبترو أتلتيكو ) رابط حصري سريع

يلا شوت HD « بث مباشر » مباراة ( الزمالك وبترو أتلتيكو ) رابط حصري سريع

في مباراة نارية يحل الزمالك ضيفًا صعب المنال على نظيره بترو أتلتيكو في ملعب 11 نوفمبر في السادسة مساء اليوم الأحد 3 مارس 2019، وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر .

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الزمالك القادم من تعادل مخيب للآمال مع الفريق الأنجولي بهدف لكل فريق في المباراة الماضية يدخل مباراة اليوم وهو لايملك أي خيار سوى الفوز وكانت بداية الفارس الأبيض في الكونفدرالية من دور الـ32 الأول وواجه فريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 مكرر، ثم قابل فريق اتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، ويأتي الفارس الأبيض في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط من تعادلين وهزيمة.

بث مباشر الزمالك ضد بترو أتلتيكو:

خاض فريق بترو أتلتيكو الأنجولي حتى الآن مبارتين في دور المجموعات، واحدة أمام نصر حسين داي الجزائري وانتهت لصالح الثاني بهدفين مقابل هدف، واللقاء الثاني كان أمام جور ماهيا وحقق الفريق الأنجولي الفوز فيه بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة.

لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك اليوم:

سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمد عبد السلام ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء خالد بو طيب، وخلفه الثلاثي حميد أحداد، أوباما، إبراهيم حسن، بينما سيدخل المدرب روبيرتو بيانكي بتشكيلته الذي خاض بها المباريات السابقة، وسيدفع بالثنائي ويلسون بينتو، دينلسون في قلب الدفاع، وسيتوى فيادة خط الهجوم الثلاثي ريكاردو جوب، توني، ماتياس دوميجوس.