رياضة | إصابة ميسي بعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة ميسي بعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني لإصابة خلال احداث الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالجولة السادسة والعشرين من الدوري.

ونجح برشلونة في الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في ملعب البرنابيو سجله الكرواتي إيفان راكيتيتش ليمنح برشلونة انتصاراً ثميناً خارج الديار.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ليونيل ميسي اشتكي من بعض الآلام على مستوي عضلة الفخذ الأيمن خلال سير أحداث الكلاسيكو يوم أمس.

واضافت الصحيفة، أن برشلونة يخشي من تجدد إصابة اللاعب لذلك سيحاول فالفيردي المدير الفني للفريق الحفاظ عليه لعدم تفاقم الإصابة خاصة وأن الفريق ينتظره مباريات صعبة في الأسابيع القادمة.

ومن المتوقع أن يقرر فالفيردي إراحة ميسي من بعض المباريات المقبلة لتجهيزه لخوض مباراة الإياب أمام ليون الفرنسي يوم 13 مارس المقبل في دور الـ16 بدوري الابطال.