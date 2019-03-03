رياضة | باريس يجهز عرضا ضخما لضم خليفة رابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يجهز عرضا ضخما لضم خليفة رابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن باريس سان جيرمان يعتزم التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن باريس سان جيرمان يستعد لعرض 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع سافيتش في الصيف المقبل لتعزيز صفوفه.

واضاف الموقع، أن باريس سان جيرمان يري سافيتش بديل مناسب في خط وسط الفريق بعد رحيل أدريان رابيو عقب نهاية الموسم.

وارتبط سافيتش بالانتقال لنادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي الماضي ولكن لاتسيو طلب الحصول وقتها على 150 مليون يورو وهو ما تحاول إدارة باريس في تخفيض المبلغ لـ100 مليون فقط.