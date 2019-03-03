رياضة | 3 قرارات من رئيس ريال مدريد بعد السقوط في الكلاسيكو

بدأ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في اتخاذ اول قرار لتهدئة حدة التوتر وغضب جماهير الريال بعد خسارة الكلاسيكو.

وقالت مجلة دون بالون الإسبانية أن ريال مدريد ينوي اتخاذ 3 قرارات لتهدئة غضب الجماهير.

واشارت المجلة إلى أن بيريز عُرض التعاقد مع الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي والبولندي كريستوف بياتيك مهاجم نادي ميلان الإيطالي والإيفواري نيكولاس بيبي لاعب نادي ليل الفرنسي.

وقد يرحل هاري كين عن صفوف توتنهام بعد نهاية الموسم الجاري لعدم تحقيقه بطولة مع السبيرز حتى الآن، كما أن تألق بياتيك مع ميلان قد يدفعه للموافقة على الانتقال للريال.

أما اللاعب نيكولاس بيبي فيرغب في الرحيل عن ليل والانضمام إلى فريق كبير، كما أن رفضه لبرشلونة الإسباني في يناير الماضي سيعزز من فرص انضمامه للريال.

ويذكر أن ريال مدريد يُعاني هجوميًا بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.